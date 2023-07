Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Se non vogliamo spazzare via intere filiere produttive, la transizione ecologica ha bisogno di meno ideologia. Sì alla sostenibilità ambientale, ma si accompagnino le imprese in questo percorso per renderle davvero protagoniste, tutelando competenze e posti di lavoro”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, senatrice di Azione e Italia viva e portavoce di Azione.