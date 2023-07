Rai: Furfaro (Pd), ‘Facci non metta piede a viale Mazzini, Meloni ora non difende le donne?’

Roma, 9 lug (Adnkronos) – “Insulti e colpevolizzazione della presunta vittima, totale impunità per i riferimenti politici che lo hanno messo in Rai. Oggi Filippo Facci, nuova punta di diamante della Rai di Giorgia Meloni, bullizza una ragazza su un quotidiano nazionale con parole da vomito”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Marco Furfaro, della segreteria dem.

“Ma qualcuno sa che fine ha fatto Giorgia Meloni? La difesa delle donne vale solo quando nella violenza di genere sono coinvolti stranieri o vale pure quando riguarda gli amici suoi? Facci scriva su Libero, ma non metta piede in Rai. Che è degli italiani e delle italiane, persone di gran lunga migliori di una classe dirigente sessista e servile verso gli amici degli amici. Indubbiamente”, conclude Furfaro.