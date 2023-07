Lukaku-Juve e Vlahovic-Chelsea, incrocio di mercato

(Adnkronos) – Romelu Lukaku per la Juve, Dusan Vlahovic nel mirino del Chelsea. I nomi dei due attaccanti movimentano il calciomercato 2023, tra news e ipotesi. Lukaku, reduce dalla stagione in prestito all’Inter, formalmente torna al Chelsea, proprietario del cartellino. Il centravanti belga non sembra rientrare nel progetto dei blues, pronti a cedere il giocatore. L’Inter terrebbe il 9, accostato nelle scorse settimane anche al Milan, ma deve accontentare il Chelsea. Gli ultimi rumors avvicinano Lukaku alla Juventus in un discorso che coinvolge anche Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo potrebbe finire sul mercato e in questo caso diventerebbe un pezzo pregiato in Europa. L’ex giocatore della Fiorentina ha le caratteristiche per diventare il nuovo 9 del Chelsea e i blues potrebbero offrire alla Juve il cartellino di Lukaku oltre ad un robusto conguaglio.