Giustizia: Rosato (Iv), ‘Nordio vada fino in fondo con la riforma, serve una accelerazione’

Roma, 9 lug (Adnkronos) – “Bisogna andare avanti con la riforma presentata dal ministro Carlo Nordio. La giustizia ne ha proprio bisogno”. Lo dice Ettore Rosato, deputato di Azione – Italia Viva, in una intervista al ‘Tempo’.

“Ogni volta che la maggioranza fa una cosa condivisibile va votata e sostenuta, ancora di più se quella cosa era all’interno del nostro programma elettorale. Poi con i nostri emendamenti lavoreremo sui singoli aspetti”, aggiunge.

“C’è una evidente paura delle riforme e, per quanto mi riguarda, ciò mi motiva nel dire che sono ancora più urgenti”, dice ancora Rosato in merito alle critiche sollevate dall’Anm, poi ribadisce: “Adesso, però, bisogna che la maggioranza vada fino in fondo; la strada segnata dal ministro Nordio è una strada molto condivisibile, speriamo che la maggioranza gliela lasci percorrere. Sono passati molti mesi – conclude Rosato – e di testi legislativi ne abbiamo visti molto pochi. Proviamo a dare una accelerazione”.