Giustizia: Ricciardi (Pd), ‘il governo vuole comandare e assoggettare le toghe’

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Se il popolo, al quale appartiene la sovranità, ti dà mandato l’onere e l’onore di governare, tu devi governare, non comandare. Il concetto di governo non è lo stesso di comando. E allora si fa fatica a immaginare che un potere diverso, è ai tempi di Montesquieu: pesi e contrappesi. Si fa fatica che un potere diverso ti possa giudicare. Io capisco che l’intenzione di questo Governo sia quella di assoggettare il potere giudiziario a quello esecutivo o legislativo, ma non è così”. Lo ha detto Toni Ricciardi, del Pd, a SkyTg24.