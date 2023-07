Milano: ragazza denuncia figlio La Russa, lunedì sarà sentita da pm (2)

(Adnkronos) – Da quanto si apprende oggi non verrà sentito nessuna delle persone che, in qualche modo, sarebbero informate sulla serata dello scorso 18 maggio quando la 22enne – in compagnia di un’amica – incontra, in un noto locale del centro a pochi passi da piazza Fontana, l’ex compagno di liceo. Un incontro casuale, poi il buio, secondo quando denuncia (40 giorni dopo i fatti) la presunta vittima: si risveglia nel letto del 21enne con la percezione di aver subito un abuso. La presunta violenza avrebbe anche coinvolto un altro ragazzo, amico di Leonardo, che la giovane non ha mai visto e che ora è in corso di identificazione.

Uscita, annota l’indirizzo del condominio e prende la metro. In lacrime telefona alla madre che a casa la convince a recarsi alla Mangiagalli, la clinica con servizio anti violenze, dove le vengono riscontrate un’ecchimosi al collo e una ferita ad una coscia. Risulta positiva alla cocaina assunta prima della discoteca e nel sangue viene rilevata la presenza di benzodiazepine, per aver preso un ansiolitico.

Tutte elementi finiti sul tavolo del pm di Milano Rosaria Stagnaro e dell’aggiunto Letizia Mannella. Le accuse vengono respinte con forza dall’avvocato di Leonardo La Russa: “non c’è stata nessuna violenza”.