Interviene, ancora una volta, il Coordinamento No demedicalizzazione 118 Fortore Miscano che dice: “l’attuale organizzazione del 118 in Provincia di Benevento non rispetta i provvedimenti nazionali e regionali in materia, né i vigenti atti programmatici aziendali con i quali sono organizzate e definite le postazioni Saut e Psaut, pertanto il sistema dell’emergenza urgenza territoriale, in violazione dell’obbligo di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, non garantisce ai cittadini l dovuta tempestività ed appropriatezza degli interventi in ambito extraospedaliero. È pertanto inammissibile assistere allo sforamento dei tempi di intervento di un mezzo di soccorso che dal momento della chiamata al 118 può impiegare oltre 4 ore per risolvere interventi sui pazienti gravi in codice giallo o rosso”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia