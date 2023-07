Non resta con le mani in mano, Marcello Carli, nemmeno sul fronte degli acquisti, nonostante in questo momento abbia pochissimi margini di manovra. In attesa di tempi migliori, il direttore tecnico del Benevento sviluppa nuove idee, ascolta proposte, si confronta con i suoi collaboratori, ma soprattutto tiene calde le piste già battute in questi primi giorni di calciomercato, nella speranza di poter creare quanto prima le condizioni per chiudere.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia