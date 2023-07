Roma, 8 lug (Adnkronos) – “Quando uscirà dal suo imbarazzato e imbarazzante silenzio, Giorgia Meloni ci dica che cosa pensa della nostra proposta unitaria sul salario minimo. Si sta occupando unicamente delle beghe giudiziarie dei suoi ministri, ma ci sono più di 3 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri in Italia che non possono aspettare ancora”. Lo ha detto al Tg3 la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, a Bologna per la festa della Cgil.