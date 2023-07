Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Gridare al complotto della magistratura è un errore gigante e pericoloso. Rappresenta l’ennesima arma di distrazione di massa di questo Governo che, come altri che lo hanno preceduto da trent’anni a questa parte, si accomoda sugli allarmismi per non parlare di temi concreti. Anche basta: invece di inutili schermaglie parliamo di sanità, salario minimo e giovani”. Così su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda.