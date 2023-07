F1 Gp Silverstone, Verstappen in pole e Ferrari insegue

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – Max Verstappen con la Red Bull conquista a Silverstone la pole postion del Gp di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota olandese, campione del mondo e leader iridato, nelle qualifiche precede le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Subito dopo le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Verstappen, in pole per la 27esima volta e dominatore assoluto della stagione, va a caccia della sesta vittoria consecutiva e del settimo successo complessivo nel 2023. Nella classifica iridata, l’olandese comanda con 229 punti e con un vantaggio di 79 punti sul primo degli inseguitori, il suo compagno di squadra Sergio Perez (148).

Per Leclerc si è trattata di una “qualifica piuttosto positiva, considerato che ho faticato un po’ nelle ultime gare con le gomme slick in condizioni di pista difficili. In macchina oggi mi sono sentito a mio agio, segno che il lavoro fatto ha dato i suoi frutti. Non sono riuscito a mettere insieme il giro perfetto in Q3 perché ho perso grip in curva 15 e questo ha fatto sì che una posizione in prima fila non fosse possibile”.

“Sono contento di rivedere una McLaren così veloce e in gara – ha aggiunto – mi aspetto una bella battaglia tra tutti noi che siamo così vicini. Per quanto mi riguarda non abbiamo dati sul mio passo gara dal momento che ho perso per intero la seconda sessione di libere, ma fin qui abbiamo massimizzato tutto il tempo pista a nostra disposizione e partiamo da una buona posizione. Tutto è possibile domani”.

“Un sabato niente male che ci ha offerto una qualifica molto impegnativa: il gruppo era molto serrato e le condizioni della pista cambiavano in continuazione, quindi essere costante per tutta la sessione non è stato affatto scontato”, ha detto Carlos Sainz. “Domani ci aspettiamo una bella battaglia con tante macchine ravvicinate: sarà una gara intensa e daremo tutto per portare a casa un buon risultato”.