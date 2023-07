Tre misure cautelari sono state eseguite da militari della Guardia di finanza di Benevento nei confronti di altrettante persone coinvolte nell’inchiesta relativa a presunti abusi e truffe per la prescrizione di presidi sanitari per disabili. Una vicenda emersa nel marzo 2021 – laddove i faldoni delle pratiche nella sede Asl di via Mascellaro sono stati posti sotto sequestro – a seguito di indagini condotte dai finanzieri coordinati dalla Procura di Benevento, dal 2019.

