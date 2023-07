Londra, 7 lug. – (Adnkronos) – Si ferma al terzo turno la corsa di Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet club di Londra. La marchigiana, numero 43 del mondo, cede alla statunitense Jessica Pegula, numero 4 del ranking Wta e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-0 in un’ora e 11 minuti.