Se le assicurazioni si tradurranno in fatti concreti, Mastella non si sottrarrà dal riconoscere i meriti del titolare della Cultura all’interno del governo Meloni. Il sindaco di Benevento condensa in sole quattro righe la risposta alla comunicazione inviatagli dall’onorevole Francesco Rubano che, l’altro ieri, lo ha informato di aver avuto garanzie dal ministro Sangiuliano circa l’erogazione di un finanziamento che consenta “la continuazione degli scavi e successiva sistemazione ad area archeologica attrezzata” del sito archeologico di Piazza Cardinal Pacca.

