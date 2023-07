Salario minimo: Todde (M5S), ‘rapporto Istat certifica sua urgente necessità’

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – “I dati del rapporto annuale Istat, presentati oggi, ci impongono di portare avanti con ancora più forza la proposta di legge per l’introduzione del salario minimo legale presentata dalle opposizioni e a prima firma del presidente Conte. Non solo nei primi 5 mesi dell’anno in corso il divario fra la crescita dell’inflazione e quella dei salari è di circa il 7% ma, sempre secondo l’Istituto di statistica, pur lavorando più ore i nostri lavoratori guadagnano oltre 8mila euro l’anno in meno della media di quelli tedeschi e circa 3.700 euro in meno della media di quelli europei”. Così la deputata e vicepresidente del M5S Alessandra Todde.

“Non è un caso, dunque – continua – se la maggioranza degli italiani sia favorevole ad individuare per legge una soglia minima, che la proposta indica in 9 euro lordi l’ora, sotto la quale nessun contratto può scendere. La maggioranza e il Governo non si mettano di traverso: bloccare l’approvazione di questa pdl non è un dispetto al M5S, ma ad oltre 4 milioni di lavoratrici e lavoratori di questo Paese. Ci pensino molto bene prima di farlo”.