Salario minimo: Damiani (Fi), ‘appiattisce redditi verso basso, investire su cuneo’

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Il salario minimo non migliora le condizioni lavorative e non aumenta il potere di acquisto dei cittadini, ma appiattisce i redditi verso il basso”. Lo ha dichiarato a Cusano Tv il senatore Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio. “La strada giusta per sostenere il lavoro è innanzitutto il taglio del cuneo fiscale, una misura che Forza Italia ha sempre sostenuto e sul quale il governo sta investendo molte risorse. Il decreto lavoro appena approvato taglia di altri 3 punti percentuali il cuneo, e il nostro impegno è quello di renderlo strutturale.

“Il provvedimento interviene concretamente con misure importanti a favore dei lavoratori, modificando il reddito di cittadinanza e intervenendo sui contratti. Da sempre – ha aggiunto Damiani – nel nostro Paese esiste una contrattazione collettiva che tutela i lavoratori. Riprendere il confronto e gli impegni su questo tema è un ulteriore passo per adeguare e migliorare i salari. La proposta di salario minimo invece, che divide la stessa opposizione, non fa altro che impoverire i redditi. Auspico che la sinistra, che si erge a paladina dei lavoratori ma che poi nel concreto li ostacola, come ha dimostrato non votando il decreto lavoro, torni a più miti consigli e si confronti senza preconcetti ideologici, evitando proposte inique e pensando realmente agli interessi dei cittadini”, ha concluso.