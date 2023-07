Rdc: Pirro (M5S), ‘assessora Piemonte Chiorino predica bene ma razzola male’

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – “Oggi a Torino l’assessora all’Istruzione e alla Formazione della Regione Piemonte Elena Chiorino, nota per le sue invettive contro il reddito di cittadinanza, partecipa ad un evento sull’importanza di un sistema formativo agganciato alle esigenze delle filiere imprenditoriali del territorio. Tutto molto interessante e finanche condivisibile, se non fosse che, proprio per fare ciò, come M5S avevamo presentato un emendamento al decreto Lavoro rivolto ai percettori del nuovo sussidio che il Governo ha varato per sostituire il Rdc. Emendamento che il Governo ha bocciato. Siamo alle solite: in pubblico predicano bene ma poi, nelle commissioni e nelle Aule parlamentari, razzolano male. Sotto la propaganda niente”. Lo afferma in una nota Elisa Pirro, senatrice del M5S in X commissione.