Pnnr: Schlein, ‘Meloni prima premier donna che taglia fondi ai nidi, Pd non ci sta’

Roma, 7 lug (Adnkronos) – “Questo potrebbe essere il primo governo guidato da una presidente del Consiglio donna che decide di tagliare i fondi ai nidi previsti nel Pnnr, fondamentali per ridurre le disuguaglianze e sostenere l’occupazione femminile. Il Pd non vuole starci in un quadro in cui alcune regioni del Sud vedono il record negativo di occupazione femminile”. Lo ha detto Elly Schlein, a Enna per una iniziativa del Pd.

“Ma sono tante le preoccupazioni sui ritardi del governo sul Pnnr, evidentemente non ne condivide gli obiettivi -ha aggiunto la segretaria del Pd-. Per la Sicilia vorrebbe dire perdere investimenti straordinari per le infrastrutture, anche quelle per l’elettrificazione della rete ferroviaria. Non ce lo possiamo permettere, continueremo a incalzare il governo per attuare pienamente gli obiettivi del Pnnr”.