Padel: Bnl Italy Major Premier Padel, sabato alle 19.30 il sorteggio sul Pietrangeli

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – L’appuntamento è per domani, in una delle location più suggestive del tennis mondiale, non solo del Parco del Foro Italico a Roma: il campo Nicola Pietrangeli. E’ lì, nello stadio delle statue intitolato alla leggenda del tennis italiano, che alle 19.30 verranno sorteggiati i tabelloni principali del Bnl Italy Major Premier Padel 2023, con diretta sulla pagina Facebook del torneo (link https://www.facebook.com/bnlitalymajorpremierpadel). Saranno presenti il direttore del torneo Mauricio Rosciano, i rappresentanti della Fip, di Premier Padel e alcuni top players impegnati da lunedì 10 a domenica 16 luglio in un appuntamento attesissimo, a cui parteciperanno le coppie maschili e femminili più forti del mondo. Il tabellone maschile sarà composto da 56 coppie, otto delle quali provenienti dalle qualificazioni in programma nel weekend; quello femminile, invece, sarà formato da 48 coppie, otto delle quali vincitrici dell’unico turno di qualificazione in programma lunedì. Nel maschile, le prime otto coppie teste di serie (entry list guidata dai campioni in carica spagnoli Galan e Lebron) saranno esentate dal primo turno (diviso fra lunedì e martedì) ed entreranno in gara a partire dal secondo turno di mercoledì; nel femminile, invece, il “bye” sarà concesso alle 16 teste di serie, che attenderanno quindi le vincenti del primo turno.