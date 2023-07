Milano: Bonelli (Avs), ‘vergognoso che La Russa scagioni figlio a discapito vittima’

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interroga il proprio figlio, accusato di violenza sessuale, e lo scagiona: nulla di penalmente rilevante. Il fatto che la seconda carica dello Stato si renda responsabile di queste inaccettabili dichiarazioni, che attaccano la vittima e scagionano il figlio, evidenzia che le nostre istituzioni sono entrate in una fase di profonda delegittimazione a causa di comportamenti profondamente dequalificanti”. Lo scrive in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, commentando le parole di Ignazio La Russa a difesa del figlio Leonardo, accusato e denunciato da una ragazza di 22 anni di stupro.

“È assolutamente inaccettabile la deriva che questo Paese sta prendendo con le cariche istituzionali e di governo: questa non è la Repubblica dei Fratelli d’Italia, che decidono sostituendosi alle leggi dello Stato e alla magistratura. L’azione del presidente del Senato è inaccettabile e irriguardoso nei confronti di una ragazza che ha denunciato una violenza sessuale. Purtroppo, ci troviamo di fronte alla solita storia: la vittima finisce per diventare l’accusata”, conclude il rossoverde.