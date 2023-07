Migranti: Boldrini (Pd), ‘approvazione decreto flussi certifica amaro bagno di realtà per destra’

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Il governo di destra ha capitolato e nel consiglio dei Ministri di ieri ha deciso di allargare il decreto flussi a oltre 450mila migranti. Una cifra altissima, spalmata su tre anni, che certifica l’amaro bagno di realtà di chi ha costruito carriere politiche demonizzando l’immigrazione come minaccia alla sicurezza nazionale”. Così su Twitter Laura Boldrini, deputata del Partito democratico ed ex presidente della Camera.

“Quando noi chiedevamo di aumentare gli ingressi regolari per andare incontro alle esigenze del mondo produttivo e per contrastare in questo modo gli arrivi irregolari, Salvini e Meloni lanciavano invettive e denunciavano fantomatici piani della sinistra per attuare l’invasione dei migranti” continua Boldrini che poi si chiede “ora cosa fanno i due sodali sovranisti? Esattamente quello contro cui si sono scagliati per anni. Ma agiscono alla chetichella, senza conferenze stampa né interviste, cercando di nascondere la loro decisione, che contrasta in modo plateale con la vergognosa narrazione della sostituzione etnica e dell’invasione a loro tanto utile per acquisire consensi”.

Per la deputata dem, “Salvini, da ministro dell’Interno, disse che in poco tempo avrebbe rimpatriato 500mila irregolari, e non fece nulla. Meloni, in campagna elettorale, promise il blocco navale e in questi giorni implora il leader polacco Morawiecki di accettare il piano europeo per l’immigrazione. E ora entrambi chiedono (di nascosto) l’arrivo di oltre 450mila migranti”. “Credo che non ci sia molto da aggiungere”, conclude Boldrini.