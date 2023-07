Italia-Paraguay: con Mattarella la prima visita di un Capo di Stato italiano

Asuncion, 7 lug. (Adnkronos) – “Era inammissibile che non fosse mai venuto un Presidente della Repubblica italiana in Paraguay e quando il Presidente mi ha invitato ho naturalmente detto di sì. É un’occasione per ribadire la ricchezza, la profondità, l’ampiezza dei rapporti che vi sono tra Paraguay e Italia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro ad Asuncion con il Presidente della Repubblica del Paraguay, Mario Abdo Benítez.

Per l’appunto la prima visita in questo Paese sudamericano di un Capo dello Stato italiano. Mattarella ha quindi ricordato “i tanti paraguaiani di origine italiana che sono integralmente paraguaiani, ma mantengono un legame spirituale, affettivo con l’Italia. E vi sono tanti paraguaiani che vivono in Italia e questi sono elementi di un rapporto profondo che irrobustisce la nostra amicizia”.