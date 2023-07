Governo: Verini (Pd), ‘destra al governo calpesta principi e valori Carta’

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Quello che sta accadendo è gravissimo. Le uniche fonti di Palazzo Chigi dovrebbero essere la Costituzione, i suoi principi. Tra questi, la separazione dei poteri, l’indipendenza della Magistratura, la libertà di informazione. La destra della Meloni ha evidentemente altre fonti, caratterizzandosi per intimidazioni verso il giornalismo d’inchiesta, avvertimenti alla Magistratura che fa il suo lavoro indagando su ipotesi di seri reati, scontro istituzionale che ha pochi precedenti, gravi esternazioni delle più alte cariche dello Stato”. Così Walter Verini, membro della Commissione Giustizia del Senato e Capogruppo PD in Antimafia, sullo scontro di ieri con le toghe sui casi Delmastro e Santanché.

Tutto “ciò – prosegue l’esponente dem – con la irresponsabile complicità del ministro della Giustizia, che si presta ad una quotidiana demolizione dell’equilibrio dei poteri, ad attacchi all’autonomia dei magistrati. E le fonti della Meloni portano il governo a difendere l’indifendibile, come i casi Santanchè e Del Mastro dimostrano. Si fermino. Il Paese non ha bisogno di questo clima e questo scontro, di questa escalation di sbreghi contro la Costituzione”.