Silverstone, 7 lug. – (Adnkronos) – “Quando abbiamo messo in pista la macchina in Bahrain non eravamo contenti, ci siamo detti le cose in faccia e abbiamo lavorato. Siamo nella direzione giusta, ma non vogliamo arrivare secondi. Quindi serve fare un ulteriore step in avanti”. Così il team principal della Ferrari Fred Vasseur dopo il venerdì di prove libere del Gp di Gran Bretagna a Silverstone dove la Rossa di Carlos Sainz ha chiuso al 2° posto dietro alla Red Bull di Max Verstappen.