Covid: Zaffini (Fdi), ‘onore a Sileri per commissione, nessuno può pensare di voltarsi da altra parte’

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni rese ieri dall’ex sottosegretario alla Salute del governo Draghi ed ex viceministro col governo Conte Pierpaolo Sileri, protagonista ai tempi della pandemia della gestione del ministero della Salute insieme a Speranza, relative all’istituzione della commissione di inchiesta parlamentare sulla gestione del Covid, gli fanno onore”. Lo dice Franco Zaffini, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Sanità e Lavoro di Palazzo Madama. “I toni e le affermazioni dell’ex premier Conte alla Camera e quelle dell’ex ministro Speranza nel corso del dibattito parlamentare sembrano invece quelle dei tacchini che spostano in avanti la data del Natale”, continua.

“I tempi del Covid sono stati un’autentica ‘notte della Repubblica’ e tante sono le risposte che aspettano le 200mila famiglie di deceduti e tante sono le risposte che aspettano le imprese che sono dovute soccombere durante il periodo del lockdown che, va ricordato, ha prodotto, al fianco del record dei decessi, il record della perdita di Pil e di connesso gettito per l’erario. A tutto ciò la Commissione dovrà dare una risposta sulle inadempienze e sulle responsabilità politiche a tutti i livelli e, non a caso, sono proprio le parti politiche che hanno preso le decisioni che hanno fortemente penalizzato il nostro paese, cioè PD e 5stelle dell’allora premier Conte, che oggi pretenderebbero di girarsi dall’altra parte come nulla fosse accaduto”, conclude Zaffini.