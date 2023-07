Clima: Andresen (Greens/Efa), ‘senza contrasto a povertà transizione rischia di non funzionare’

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – “È di vitale importanza che, anche a livello europeo, stiamo investendo significativamente nel settore pubblico, così da raggiungere i nostri obiettivi climatici, ma soprattutto contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità e al miglioramento dei servizi per la popolazione, penso per esempio al SSN. Sono convinto che se non affrontiamo efficacemente il problema della povertà e non lottiamo per le persone in condizioni di bisogno, la transizione verde rischia di non funzionare. Questo è il motivo per cui ritengo che sia essenziale bilanciare due aspetti: un impegno sociale forte e un impegno altrettanto deciso verso la sostenibilità ambientale”. Così l’europarlamentare a capo della delegazione tedesca dei Greens/Efa, Rasmus Andresen, membro della Commissione Bilancio del Parlamento europeo, durante l’iniziativa ‘Come rendere giusta la transizione ecologica?’ in corso presso l’Accademia tedesca Villa Massimo a Roma.