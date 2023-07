Caso Uss: Cassazione annulla estradizione, non è più in Italia

Milano, 7 lug. (Adnkronos) – La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza con cui, lo scorso 21 marzo, la corte d’Appello di Milano aveva disposto l’estradizione negli Stati Uniti dell’imprenditore russo Artem Uss, poi evaso. Dunque cade l’estradizione per la sua assenza dal territorio dello Stato italiano. Uss era stato fermato all’aeroporto di Malpensa il 17 ottobre 2022 e arrestato sulla base di un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità giudiziarie di New York. A fine novembre 2022 i giudici d’Appello di Milano gli hanno concesso i domiciliari con braccialetto elettronico a Basiglio, in provincia di Milano, da dove il figlio dell’oligarca russo è evaso il 22 marzo, all’indomani dell’autorizzazione alla sua estradizione verso gli Stati Uniti.