Canoa: Mondiali junior e Under 23, 6 medaglie per gli azzurri

Auronzo di Cadore, 7 lug. -(Adnkronos) – E’ una grande Italia quella scesa in acqua sul Lago di Santa Caterina per la terza giornata di gare ai Campionati del mondo di canoa sprint junior e under 23. Gli azzurrini chiudono il primo giro di finali con un bottino di 6 medaglie: quattro ori, un argento e un bronzo, secondi nel medagliere dietro all’Ungheria (12 medaglie). La mattinata ad Auronzo di Cadore si è aperta con la medaglia d’oro conquistata da Sara Del Gratta nel K1 200 metri. L’atleta del Canoa Club Livorno esce come un fulmine dei blocchi di partenza mantenendo la testa della gara fin sul traguardo, chiudendo con il tempo di 40.50 davanti all’argento lettone Krista Berzina (40.53) e al bronzo britannico di Kristina Armstrong (40.87).

Il secondo titolo iridato arriva con Samuele Veglianti (Fiamme Oro) nel C1 1000 junior. L’atleta di Latina ferma il cronometro sul tempo di 3.58.55 demolendo le resistenze dell’ungherese Istvan Juhasz, argento in 4.00.49, mentre al terzo posto si piazza il tedesco Florin Bange (4.01.88). Salgono sul gradino più alto del podio anche Federico Zanutta (Canoa San Giorgio) e Fabiano Palliola (CKC Castel Gandolfo) nel K2 1000 metri junior. Gli azzurri si impongono con il tempo di 3.15.21 davanti alla coppia tedesca formata da Philipp Quiel e Julian Schmiech (3.16.50), mentre il bronzo va agli ungheresi Marcell Gazdag e Zoltan Mircse (3.16.88).

A completare lo splendido poker di medaglie d’oro azzurre ci pensa Gabriele Casadei che sale sul gradino più alto del podio nel C1 1000 metri under 23 confermandosi ai vertici della specialità. L’atleta piemontese delle Fiamme Oro non ha rivali sulle acque cadorine e con il tempo di 3.47.66 stacca di 1.48 l’uzbeco Vladlen Denisov (3.49.14), mentre il bronzo va al tedesco David Bauschke (3.50.11). Si colora d’argento invece il K2 1000 metri under 23 della coppia delle Fiamme Gialle formata da Francesco Lanciotti e Giovanni Penato che in 3.14.69 centrano la piazza d’onore alle spalle dei tedeschi Tobias Hammer e Jan Prager (3.12.63). Medaglia di bronzo agli ungheresi Bence Vajda e Tamas Szabo con il tempo di 3.14.69. Prestazione maiuscola del K4 junior femminile nella gara sui 500 metri. La barca composta da Sara Del Gratta, Giulia Bentivoglio (CC Leonida Bissolati), Sofia Zucca (MM Nazario Sauro) e Sofia Beretta (CK Ledro) conquista la medaglia di bronzo fermando il cronometro sul tempo di 1.37.49, piazzandosi alle spalle dell’Ungheria, oro in 1.34.59 e della Germania, a cui va l’argento con il tempo di 1.36.68.