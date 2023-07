Testa rivolta alle uscite. E’ la priorità di Marcello Carli, perché l’abbondanza in organico rischia di tenere bloccate le operazioni in entrata e quello di partire per il ritiro con oltre trenta convocati è uno scenario che il direttore tecnico del Benevento vuole scongiurare. Non sarà semplice, perché il mercato ancora non è entrato nel vivo, ma anche perché il club di via Santa Colomba non intende accettare compromessi, nonostante per quanto riguarda le cessioni si trovi con le spalle al muro.

