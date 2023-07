“A undici anni di distanza dall’aggiudicazione dell’appalto finalmente apriremo il cantiere per infrastrutturare l’agglomerato Asi di Puglianello. Abbiamo mantenuto un impegno che altri avevano disatteso, ci abbiamo lavorato molto e grazie anche alla Regione Campania che ha accolto le nostre proposte, partiranno i lavori per rendere industrializzabile un’area che, assieme a San Salvatore Telesino, riteniamo strategica in direzione Marcianise-Maddaloni e Caianello”. Così il presidente dell’Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone, che oggi alle 18 taglierà il nastro per l’apertura del cantiere del primo lotto nell’area Asi di Puglianello. Si tratta di una importante opera che permetterà di realizzare le infrastrutture primarie nell’agglomerato industriale per un importo totale di circa 2 milioni di euro.

