Anarchici: Varchi (Fdi), ‘Delmastro chiarirà tutto, massima fiducia nel suo operato’

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “So che l’imputazione coatta a fronte di una richiesta di archiviazione è un’ipotesi prevista dal nostro codice di rito ma, francamente, anche alla luce delle consistenti argomentazioni a supporto della richiesta dell’ufficio di Procura, non immaginavo fosse uno scenario probabile per la vicenda che riguarda l’amico Andrea Delmastro”. Inizia così Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Giustizia dell’aula di Montecitorio sulla notizia della richiesta del Gip dell’imputazione coatta nei confronti di Andrea Delmastro Delle Vedove accusato di aver rivelato atti coperti da segreto d’ufficio.

“Il sottosegretario non faticherà a spiegare ulteriormente le proprie difese nel corso della prossima tappa processuale che auspico possa porre fine a questa surreale vicenda. Per quanto ci riguarda, nessuna ombra sul suo operato e massima fiducia”, conclude la deputata.