Salario minimo: Aiello (M5S), ’28 luglio pdl in aula Camera’

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – “Tutto come previsto: la proposta di legge sul salario minimo legale andrà in Aula alla Camera venerdì 28 luglio. In commissione Lavoro la maggioranza avrebbe voluto rinviare la discussione a settembre ma come opposizioni ci siamo fermamente opposti. Com’è emerso oggi da un sondaggio, la maggioranza degli italiani è a favore di questa misura. Basta aspettare: abbiamo perso fin troppo tempo, ora bisogna andare spediti verso il traguardo”. Lo afferma in una nota Davide Aiello, deputato del M5S in commissione Lavoro.