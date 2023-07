Rubriche – Il sogno svanito del Borbone su Benevento: durò appena sei anni l’annessione al Regno di Napoli

Data fatidica quella di lunedì 6 giugno 1768 (sono passati 255 anni) quando Ferdinando IV, appena uscito dalla minore età, emanava dalla reggia sul golfo un perentorio decreto. Preparato e sottoscritto dal potente Segretario di Stato Bernardo Tanucci. Il Sovrano si rivolgeva direttamente al maresciallo dell’Esercito, don Bartolomeo Falconcini, per affidargli un incarico assai delicato: “Dovrete Voi prendere le misure che la truppa sia a vista di Benevento il giorno Undici del mese di Giugno e avendola colla vostra esperienza militare disposta nella più vantaggiosa situazione per invadere, e agire ostilmente in caso di resistenza, farete intimare alla Città di rendersi a Noi come a suo vero e legittimo Padrone, Signore e Sovrano”.

