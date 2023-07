Giovani, forti e pronti al salto. La linea del Benevento è chiara: valorizzare i talenti di casa e l’apripista in tal senso è stato Alessandro Nunziante. Una carta d’identità che lo scorso 14 marzo ne ha ufficializzato i 16 anni, età minima per firmare il primo contratto da professionista e togliersi da quella terra di nessuno rappresentata dallo status di giovane di serie. L’ipotesi di un contratto ha iniziato a prender piede quando sono arrivate le prime richieste d’informazioni da club di Serie A, per poi decollare definitivamente nel momento in cui gli interessamenti si sono tramutati in offerte ufficiali.

