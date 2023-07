Fair Play Menarini, Pellegrini: “Un onore ricevere questo premio”

Firenze, 5 lug. – (Adnkronos) – “Il fair play è un valore insito nello sport, e chi riceve questo premio si deve sentire onorato. Io lo sono stata l’anno scorso, e sono molto onorata invece stasera di essere dall’altra parte della barricata, come mi sta capitando spesso diciamo da due anni a questa parte, e poter premiare il vincitore”. Lo ha detto Federica Pellegrini, nuotatrice primatista mondiale in carica nei 200 metri ed europea nei 400 metri, nella sua veste di Ambasciatrice del Fair Play Menarini, in occasione della cerimonia di premiazione della XXVII edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini al Teatro Romano di Fiesole (Firenze).

Quanto al fair play, la campionessa olimpica ha affermato: “Il nostro non è uno sport di contatto, quindi è più facile mantenere la calma. Noi abbiamo la nostra corsia, uno può arrivare prima e uno dopo, però ecco non si è mai arrivati alle botte. Il nostro sport nasce così”.

A proposito del suo libro “Oro” (La Nave di Teseo”, Federica Pellegrini ha affermato: “Devo dire che i feedback dei lettori sono stati tutti molto buoni. Io continuo il mio tour in giro per l’Italia, e comunque vedere di poter aiutare dei ragazzini… sono sempre molto giovani, la generazione con la quale mi ha interfacciato su questo libro a grande sorpresa è una generazione molto giovane, che sta vivendo dei problemi che io ho vissuto, quindi nel libro trova ispirazione, soprattutto aiuto, e questa è una cosa che mi fa molto piacere”.