Calcio: Skriniar, ‘Psg club tra i migliori del mondo, facile scegliere di venire qui’

Parigi, 6 lug. – (Adnkronos) – Dopo sei stagioni in maglia Inter, Milan Skriniar è ufficialmente un nuovo giocatore del Psg. Affare impostato e chiuso già a gennaio non senza polemiche, con il malumore dei tifosi nerazzurri manifestato nei fischi all’indirizzo dello slovacco in occasione della vittoria della Supercoppa italiana contro il Milan. Oggi l’annuncio ufficiale da parte del club parigino e prime parole ai canali ufficiali del nuovo rinforzo difensivo a disposizione di Luis Enrique: “Gli ultimi mesi non sono stati facili per me, mi sono infortunato, ho avuto un problema alla schiena -dice Skriniar-. Ma ora va tutto meglio, mi sento davvero bene. Ho giocato due partite per la Slovacchia, quindi sono pronto. Da quando ho superato il mio infortunio, non ho smesso di allenarmi, quindi sono al 100%, forse anche di più”.

E sulla scelta del Psg, Skriniar non ha dubbi: “Venire qui è stata una decisione facile da prendere. Quando un club come il Paris Saint-Germain vuole ingaggiarti, la decisione viene presa rapidamente. Quando ho saputo di avere l’opportunità di venire qui, sono stato molto felice. Ho visto molte partite del PSG, penso che tutti in tutto il mondo guardino le partite del Paris Saint-Germain, tutti sanno che ci sono grandi giocatori qui. So che è una delle migliori squadre del mondo, ci è voluto solo un secondo per prendere la decisione. Non vedo l’ora di lavorare con i miei nuovi compagni di squadra e incontrare tutti nel club”. Infine, un pensiero è rivolto ai suoi nuovi tifosi: “Semplicemente voglio dire loro che sono molto orgoglioso di far parte di questa grande famiglia del Paris Saint-Germain, e non vedo l’ora di incontrarli. Parigi è magica”.