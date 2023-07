Resta rilevante e, nonostante gli sforzi della direzione strategica di via Oderisio, appare in aggravamento, sulla scia di quella che è una vera e propria emergenza nazionale, la questione delle carenze nell’organico medico complessivo per la rete territoriale di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia