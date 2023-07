Anarchici: Orlando-Serracchiani, Lai- Verini, ‘ora serve chiarimento Meloni e Nordio’**

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “La notizia dell’imputazione coatta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro per rivelazione di segreto d’ufficio non è un fulmine a ciel sereno. Abbiamo sostenuto sempre, in sedi politiche e istituzionali, come l’utilizzo da parte del sottosegretario alla Giustizia, esponente di spicco del partito della presidente Meloni, di informazioni riservate fosse rivolto come unico obiettivo a colpire l’opposizione. E ben prima che la Procura di Roma aprisse un fascicolo, peraltro non su nostra richiesta. Tesi smentita improvvidamente più volte dalla stessa presidente Meloni e dal ministro Nordio, il quale in Parlamento in diverse occasioni ha confermato come per gli uffici non fossero riservate quelle intercettazioni di conversazioni in carcere di Cospito, veicolate da Delmastro a Donzelli e utilizzate contro il Pd in Aula alla Camera”. Lo affermano la deputata Dem Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del partito, i deputati Dem Silvio Lai e Andrea Orlando e il senatore Dem Walter Verini, chiamati in causa nelle polemiche scoppiate alla Camera dopo l’intervento del deputato di Fdi Giovanni Donzelli, vicepresidente del Copasir.

“Non resta che attendersi -aggiungono gli esponenti del Pd- un chiarimento politico e istituzionale da parte della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro della Giustizia Nordio su un affare che si configura come un gravissimo e illecito utilizzo delle prerogative istituzionali per colpire un avversario politico, un grave precedente. Non si tratta ancora di una sentenza e tuttavia la pronuncia di un giudice terzo, ma anche la stessa richiesta di archiviazione che aveva riconosciuto la riservatezza degli atti, dimostra che le parole degli esponenti della maggioranza e del Governo sono state clamorosamente avventate. Mentre attendiamo ormai da mesi le scuse, ne traggano le dovute conseguenze, tutte politiche prima ancora che giudiziarie, sia il ministro che la presidente del Consiglio, e magari -concludono i deputati Dem – lo stesso sottosegretario”.