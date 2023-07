Se per Confesercenti Campania le prospettive per i saldi estivi 2023 sono all’insegna dell’ottimismo, sul piano territoriale dal punto di osservazione privilegiato del presidente della sigla provinciale Gianluca Alviggi, titolare di un accorsato esercizio commerciale in città, “per le aree interne della Campania e dunque per il Sannio nel suo complesso e per la città il discorso si palesa in termini diversi: sarà solo grazie al lavoro di una scontistica di alto livello, con rapporto qualità prezzo favorevole al consumatore che sarà possibile mantenere i livelli del 2022, che è l’obbiettivo della categoria dei commercianti: quanto ricavo anche dal confronto con le altre rappresentanze”.

