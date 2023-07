Scheletro in parco a Roma, Procura Ancona: “No elementi per dire che sia Andrea Rabeiuc”

Ancona, 5 lug. (Adnkronos) – “Con riferimento alle recenti notizie di stampa relative al di sesso femminile dell’età di circa 30 anni, si ritiene opportuno rappresentare che, allo stato, non vi è alcun elemento per attribuirei suddetti resti alla ventottenne rumena, Andrea Marcela Rabeiuc, scomparsa il 12 marzo 2022 nelle campagne di Castelplanio”. E’ quanto sottolinea con una nota il procuratore della Repubblica di Ancona, Monica Garulli.

“Sono in corso i rituali accertamenti svolti dalle Forze di Polizia che procedono – si legge – per verificare eventuali corrispondenze tra i resti di un corpo umano, la cui identità è ignota, e persone di cui è stata denunciata la scomparsa”.