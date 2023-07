Pd: Schlein introduce incontro su ‘Produzione intelligente’

Roma, 5 lug (Adnkronos) – Domani, giovedì 6 luglio, alle 15,45 presso la sala Berlinguer della Camera dei deputati si svolgerà l’iniziativa ‘Produzione Intelligente’, incontro promosso dal Partito democratico per fare il punto sulle nuove proposte di politica industriale in grado di rispondere all’attuale scenario economico e tecnologico. Lo rende noto il Pd.

L’iniziativa sarà introdotta dalla segretaria nazionale Elly Schlein, seguiranno i saluti di Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei deputati e Chiara Braga, presidente del gruppo Pd. Interverranno fra gli altri Antonio Misiani, responsabile Economia Pd, Anna Rosa Pesole, responsabile Dipartimento Transizione digitale Pd, Annalisa Corrado, responsabile Green economy nella segreteria nazionale Pd, Lorenzo Basso, senatore Pd.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale del gruppo PD della Camera e su pagina Facebook e canale Youtube del PD.