Oblio oncologico, Cappellacci: “Testo in Aula Camera entro questo mese”

Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) – “Al lavoro con Maria Elena Boschi e Patrizia Marrocco per le ultime limature del testo sull’oblio oncologico. Grazie a questo spirito di condivisione e collaborazione, entro il mese questo provvedimento di speranza, di libertà e contro le emarginazioni sarà all’esame dell’Aula”. Così in un post su Facebook Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, dopo l’adozione nei giorni scorsi in Commissione XII del testo unificato della legge in materia.