Ministero Salute amplia tavolo tecnico territorio, entrano 24 donne

Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) – Da 18 a 52 componenti, da 18 uomini a 28 uomini e 24 donne. Il ministero della Salute ha rivisto e ampliato la composizione del tavolo tecnico chiamato a lavorare sull’aggiornamento dei decreti ministeriali 70 e 77 sull’assistenza ospedaliera e territoriale. Il tavolo, nei giorni scorsi, era stato oggetto di critiche perché tutto ‘al maschile’: 18 uomini su 18. Critiche e richiesta di rivedere le nomine erano arrivate da alcuni politici e da tecnici (la community delle ‘Donne protagoniste in sanità’ aveva scritto al ministro Orazio Schillaci e alla ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, e avviato una raccolta firme).

Nel nuovo decreto, firmato dal Capo di Gabinetto Arnaldo Morace Pinelli, si è “ritenuto opportuno” – si legge nel documento – “integrare” i precedenti decreti dell’8 e del 21 giugno, per arrivare agli attuali 52 componenti rispetto ai 18 della precedente formazione, di cui 24 donne. Al nuovo tavolo sederanno anche rappresentanti sindacali e degli Ordini professionali.