Mattarella: ‘Ue e America latina avvocati buone cause, dialogo con giganti Usa e Cina’**

Santiago del Cile, 5 lug. (Adnkronos) – “Servono avvocati per buone cause, in grado di affrontare le sfide che riguardano la sopravvivenza dell’umanità nel suo complesso, rifuggendo dalla mera logica del conflitto e dall’emergere, come nella recente aggressione russa all’indipendenza dell’Ucraina, di spinte al confronto militare che distraggono risorse necessarie allo sviluppo umano. È una prova di responsabilità rivolta anzitutto a realtà che, come l’Unione europea e l’America latina, possono e devono essere autrici di messaggi e iniziative di pace, rispetto del diritto internazionale, giustizia sociale e sviluppo. America latina ed Europa possono, insieme, essere questi avvocati di buone cause, condividendo la visione di un mondo in cui i rapporti internazionali siano basati sul metodo del multilateralismo e sulla costruzione di istituzioni comuni”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua lectio magistralis all’Università del Cile a Santiago.

“La realtà multipolare -ha aggiunto il Capo dello Stato- propone dialogo e collaborazione su base bilaterale con giganti come gli Usa o la Cina. Non sfugge a nessuno il valore che assumerebbe, nella vicenda internazionale, la proposta di una profilata partnership tra le nazioni di due continenti che condividono i medesimi valori e partecipano di esperienze multilaterali basate su eguaglianza e rispetto reciproco. America latina ed Europa insieme protagoniste”.