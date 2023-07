Governo: Rando (Pd), ‘Santanchè faccia passo indietro’

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Apprendiamo dalla stampa che il ministro Santanchè è indagata per bancarotta. Uno scenario che si fa sempre più inquietante e al tempo stesso imbarazzante per la maggioranza e il governo. Siamo davanti a una vicenda incompatibile e inaccettabile per un ministro in carica. Fare un passo indietro, dimettersi, sarebbe l’unica scelta di buon senso da parte del ministro in carica. E non ultimo, salvaguardare la credibilità delle istituzioni”. Lo afferma in una nota la senatrice Vincenza Rando, responsabile legalità, trasparenza e contrasto alle mafie della segreteria nazionale del Partito democratico.