Fi: Tajani a gruppi, ‘a Consiglio nazionale lancio messaggio politico preciso e omaggio a Cav’

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – ”Il documento per il Consiglio nazionale del 15 luglio, che sarà approvato al Comitato di presidenza di venerdì, andrà oltre gli adempimenti programmatici, perche darà un messaggio politico preciso che partirà dall’omaggio al nostro insostituibile leader Silvio Berlusconi, per poi sottolineare come Forza Italia continuerà il suo lavoro e il suo compito nel solco di quel patrimonio valoriale che il nostro presidente ci ha lasciato”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, parlando alla riunione di gruppi azzurri di Camera e Senato.