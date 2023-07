Calcio: sorteggiato calendario Serie A, le big in quota vedono il successo alla prima giornata

Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – Sorteggiato il calendario della Serie A 2023-24. la testa vola già alla prima giornata, in programma nel weekend tra il 19 e 20 agosto. Il Napoli campione d’Italia esordirà a Frosinone contro la formazione neopromossa. Su Snai il successo degli azzurri è proposto a 1,45 contro il segno “1” dato a 7, mentre un pareggio pagherebbe 4,25 volte la posta.

Debutto in trasferta anche per la Juventus, impegnata a Udine – come nel 2021 – e favorita in quota: la vittoria della squadra di Allegri è vista a 1,85 mentre un trionfo interno dei friulani si gioca a 4,25, con il pareggio a 3,40. Lontano dalle mura amiche anche il Milan, atteso a Bologna per un inizio di campionato rossonero che si preannuncia infuocato: nelle prime dieci giornate si troveranno di fronte tutte le grandi del torneo. La prima partita, secondo i bookie, dovrebbe però sorridere a Pioli e i suoi: il successo di Leao e compagni gioca a 2 contro i 3,75 dell colpo bolognese. Nel mezzo, a 3,30, il pareggio.

L’Inter non avrà un esordio comodo contro il Monza, rivelazione della scorsa stagione e capace di sbancare San Siro pochi mesi fa. Quote da riscatto per i nerazzurri, avanti a 1,43 contro i 7,50 del successo ospite. Anche la Roma inizierà in casa, contro la Salernitana, stesso avversario dell’ultimo debutto in Serie A. In quota le previsioni sono le stesse di dodici mesi fa: il bis giallorosso paga 1,43 contro una vittoria campana a 7,50. La Lazio, invece, comincerà il proprio campionato a Lecce, dove ha perso nelle ultime due uscite. La squadra di Sarri è comunque avanti: un successo dei biancocelesti in Puglia è proposto a 1,95 mentre il segno “1” si gioca a 3,85.