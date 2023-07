Ue: Schlein, ‘l’Europa degli Stati nazionali non è sufficiente’

Roma, 4 lug (Adnkronos) – “Non c’e’ una sola sfida su cui si gioca il futuro dell’Europa su cui siano sufficienti gli Stati nazionali”. Lo ha detto Elly Schlein, a Ventotene per la segreteria del Pd.

Per la segretaria dem, “dall’Europa sociale che ha mosso passi rilevanti in questi anni della pandemia, all’Europa della salute, all’Europa che chiede un salario minimo e che si batte per dare tutele ai nuovi lavoratori e lavoratrici digitali, anche sulla politica estera e di sicurezza comune deve riuscire a trovare una sua voce sola e forte per non condannarsi alla marginalità quando altri grandi potenze fanno i loro interessi sullo scacchiere globale”.

“Un’Europa che possa anche farsi portatrice di pace, in un momento grave e difficile, in cui dobbiamo continuare a promuovere il pieno e convinto sostegno all’Ucraina davanti all’invasione criminale di Putin”, ha detto ancora Schlein.