Ue: Bergamini, ‘problema è far accettare a Ppe e conservatori alleanza con partiti Id’

Roma, 4 lug (Adnkronos) – “Noi abbiamo davanti un anno, da qui alle europee, in cui cambieranno tante cose. Io sono d’accordo, lo dico come vice presidente del PPE al Consiglio d’Europa, nel cercare di costruire finalmente un’Europa politica di centrodestra. Abbiamo questa occasione e non possiamo perderla”. Lo ha detto Deborah Bergamini, vice presidente dei deputati di Forza Italia, a Radio anch’io.

“Dovremo lavorare pancia a terra per farlo, dovremo fare tanti accordi. Però la politica in Europa non è come in Italia. Ci sono delle grandi famiglie, la famiglia popolare, quella socialista, quella liberale, quella conservatrice, che sono come dei cartelli, e al loro interno hanno molte posizioni diverse, che spesso non è facile tenere insieme”, ha proseguito.

“È chiaro che Le Pen e Afd, che sono alleati nella famiglia di Identità e Democrazia della Lega, hanno assunto da sempre posizioni anti europeiste e lontane dai principi della liberaldemocrazia. Questo non possiamo nascondercelo. Il problema non è di Tajani né di Forza Italia. Il problema è come ipotizzare di fare accettare una alleanza con partiti anti europeisti alla grande famiglia del partito popolare o a quella dei conservatori”, ha concluso Bergamini.