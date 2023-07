Maxi intervento quello che ha presso il via nella giornata di ieri sulla viabilità cittadina. Primo step il viale Vittorio Emanuele III. Strada chiusa sin dal mattino per consentire il radicale grattamento del tappetino. Con ordinanza della Polizia municipale del Comune di Sant’Agata de’ Goti, si ricorca, erano state disposte precise limitazioni nella circolazione stradale al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della superficie dell’arteria in questione e di quella di aree immediatamente limitrofe.

